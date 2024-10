Stand: 09.10.2024 09:30 Uhr Busunternehmen fordern von Kreisen Erstattung der Inflationsprämie von Oliver Kring

Einige Busunternehmen in Südholstein haben ihren Mitarbeitenden bis zu 3.000 Euro Inflationsausgleich gezahlt. Das hat zum Beispiel Autokraft im Kreis Segeberg und Stormarn getan, wie auch einige andere ÖPNV-Anbieter. Sie wollen sich diese Prämie nun von den Kreisen erstatten lassen. Es geht dabei um insgesamt rund 600.000 Euro. Der Hauptausschuss im Kreis Segeberg hat am Dienstagabend darüber beraten. Ergebnis: Der Kreis solle die rund 300.000 Euro übernehmen, erklärte die Vorsitzende. Der Kreis Stormarn will im November eine Entscheidung fällen, wenn konkrete Zahlen vorliegen.

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Segeberg Kreis Stormarn