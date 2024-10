Stand: 16.10.2024 15:02 Uhr Bunter Fahrradprotest in Elmshorn

Radfahrende mit Schwimmnudeln auf ihren Gepäckträgern fahren am Mittwoch (16.10.) durch Elmshorn im Kreis Pinneberg. Die Aktion ist Teil einer Kampagne von Rad.SH und dem Landeswirtschaftsministerium. Durch die Schwimmnudeln an den Rädern entsteht ein Seitenabstand von 1,5 Metern. Genau der Abstand, den Autofahrer innerorts gegenüber Radfahrern einhalten sollen. Außerorts müssen sogar zwei Meter Abstand eingehalten werden. Die Schwimmnudeln sollen die Autofahrerinnen und Autofahrer an den Mindestabstand erinnern.

Die einstündige "Schwimmnudel-Aktion" startet am Mittwoch um 17.15 Uhr am Rathaus in Elmshorn. Ein begrenztes Kontigent an Poolnudeln steht zur Verfügung.

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Pinneberg