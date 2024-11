Stand: 15.11.2024 16:32 Uhr Bundestagswahl: Rund 21.000 Wahlhelfer in SH gesucht

Nach dem Bruch der Ampel-Koalition in Berlin haben sich die Bundesparteien auf den 23. Februar 2025 als Wahltermin für eine vorgezogene Bundestagswahl geeinigt. Für die Verwaltungen bedeutet das viel Stress, da die Wahl umfangreiche Vorbereitungen erfordert.

In Schleswig-Holstein werden etwa 21.000 ehrenamtliche Wahlhelfer benötigt, so der Landeswahlleiter. In Lübeck sind rund 1.300 Helfer eingeplant, während in Bad Schwartau und Eutin (beide Kreis Ostholstein) noch Freiwillige gesucht werden. Interessierte können sich bei ihren Kommunen melden. Neben der Reservierung von Wahllokalen müssen auch Materialien organisiert und die Briefwahl vorbereitet werden.

