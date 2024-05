Stand: 21.05.2024 10:48 Uhr Büsum und Friedrichskoog investieren in Infrastruktur

Die Urlaubsorte in Dithmarschen investieren weiter in ihre Infrastruktur. Büsum hat für drei Millionen Euro den Brunnenplatz im Ortszentrum modernisiert. Nach über zwei Jahren Bauzeit war am Wochenende die Eröffnung. Bürgermeister Hans-Jürgen Lütje (Freie Wählergemeinschaft Büsum/FWB) sagte, man habe nun nach dem Rathauspark mit dem Brunnenplatz einen weiteren Verweilort für Einheimische und Gäste geschaffen. Währenddessen baut Friedrichskoog neben dem Großprojekt Deicherneuerung auch den Kurpark um. Die ersten Spielgeräte wie zum Beispiel ein Kletterturm stehen schon, eine Rutsche und ein Wasserspielplatz sollen folgen. Dazu kommt eine neue Veranstaltungsfläche. Anfang Juli soll laut einer Sprecherin des Tourismus Service alles fertig sein.

