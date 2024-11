Stand: 29.11.2024 10:04 Uhr Büsum bekommt ein neues Rathaus

In Büsum (Kreis Dithmarschen) findet am Freitag um 11 Uhr der symbolische erste Spatenstich für das neue Rathaus statt. Es soll am Ortseingang am Neuen Weg gebaut werden. Die Eröffnung ist für das Frühjahr 2026 geplant. Der Neubau ist nötig, weil das unter Denkmalschutz stehende alte Rathaus im Büsumer Ortszentrum stark baufällig ist. Eine Sanierung wäre laut Bürgermeister Hans-Jürgen Lütje (FWB) teurer als ein Neubau. Daher habe sich die Gemeindevertretung bereits vor Monaten für einen Neubau entschieden. Dafür bekomme die Gemeinde auch Fördermittel vom Land. Wie das alte Rathaus am Kaiser-Wilhelm-Platz künftig genutzt werden soll, steht noch nicht fest.

Neubau auch in Wesselburen

Auch Wesselburen (Kreis Dithmarschen) bekommt ein neues Verwaltungsgebäude mit einem Sitzungssaal und Büros für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und in der Kreisstadt Heide (Kreis Dithmarschen) gibt es seit längerer Zeit Pläne für ein neues Rathaus, weil es im alten Rathaus am Postelweg einen großen Sanierungsstau gibt. Das neue Rathaus soll an der Güterstraße auf einem derzeit als provisorischem Parkplatz genutzten Brachfläche vor dem Heider Bahnhof errichtet werden. Wann die Bauarbeiten beginnen, steht allerdings noch nicht fest.

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Dithmarschen