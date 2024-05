Stand: 14.05.2024 16:28 Uhr Büsum: Projekt gegen Fachkräftemangel im Tourismus

In einem gemeinsamen Projekt in Büsum (Kreis Dithmarschen) wollen der Tourismus Service, die IHK Geschäftsstelle und der Hotel- und Gaststättenverband Dehoga die ersten konkreten Maßnahmen gegen den Fachkräftemangel umsetzen. Dabei wolle man neben bezahlbaren Unterkünften für Beschäftigte im Tourismus auch Qualifizierungsmaßnahmen sowie Sprachkurse für Mitarbeitende aus anderen Ländern anbieten. Robert Kowitz vom Tourismus Service kündigt an, dass man nach der Saison im Herbst mit der Umsetzung beginnen wolle. Man habe bereits einen Antrag auf Förderung bei der Aktiv Region Dithmarschen gestellt, um erste Maßnahmen zu finanzieren und einen Projekt-Koordinator einzustellen, so Kowitz weiter.

Archiv 3 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Heide 16:30 Uhr Die Reporter berichten aus den Kreisen Steinburg und Dithmarschen, der Landschaft Stapelholm, von der Halbinsel Eiderstedt und der Hochseeinsel Helgoland - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 3 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 14.05.2024 | 16:30 Uhr