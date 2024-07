Stand: 23.07.2024 09:15 Uhr Bürgermeisterwahl in Bad Bramstedt: Zwei Kandidaten stehen fest

In Bad Bramstedt im Kreis Segeberg stehen im September Bürgermeisterwahlen an. Am Montagabend endete dafür die Bewerbungsfrist. Laut Bürgeramt bleibt es bei zwei Kandidaten, die ihre Bewerbung abgegeben haben. Die amtierende Bürgermeisterin Verena Jeske (parteilos) tritt nicht mehr an. Stattdessen haben die Bad Bramstedter die Wahl zwischen Felix Carl (parteilos), der von der CDU unterstützt wird, und dem unabhängigen Nils Böttger (parteilos). Am Freitag muss der Wahlausschuss noch beide Bewerbungen zulassen. Die Wahl findet am 15. September statt.

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Segeberg