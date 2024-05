Stand: 07.05.2024 13:14 Uhr Brunsbüttel: Zoll entdeckt steuerfreien Diesel in Privat-Yacht

Der Zoll in Brunsbüttel (Kreis Dithmarschen) hat Anfang Mai in einer Privat-Yacht 60.000 Liter steuerbefreiten Dieselkraftstoff festgestellt. Das teilte das Hauptzollamt mit. Weil das eigentlich nur in Schiffen erlaubt ist, die gewerblich genutzt werden, wären dafür bei Eintritt in deutsche Hohheitsgewässer Energiesteuerabgaben von fast 30.000 Euro fällig gewesen. Gegen den Schiffseigner der Yacht wurde deshalb ein Steuerstrafverfahren wegen des Verdachts der Steuerhinterziehung eingeleitet. Der Besitzer zeigte sich kooperativ und zahlte die fällige Summe direkt vor Ort.

