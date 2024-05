Stand: 14.05.2024 12:45 Uhr Brunsbüttel: Südschleuse ab Mai acht Wochen gesperrt

Die Südschleuse am Nord-Ostsee-Kanal in Brunsbüttel (Kreis Dithmarschen) wird ab Mai acht Wochen lang keine Schiffe mehr schleusen. Zunächst hatten die Kieler Nachrichten darüber berichtet. Laut Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt (WSA) werden sich die Wartezeiten für die Schiffe an der Schleuse auf bis zu 16 Stunden verlängern. Taucher hatten beim Austausch des Schleusentores im April festgestellt, dass die Schienen, auf denen das Schleusentor fährt, ebenfalls defekt sind. Das sei soweit nichts außergewöhnliches, heißt es vom WSA. Beide Arbeiten zeitgleich - also den Austausch des Schleusentores und der Schienen - das ist laut WSA jedoch nicht möglich. Die neuen Schienen sollen nun konstruiert werden und die große Südschleuse ab Mitte Juli dann wieder für den Schiffsverkehr freigegeben werden.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Heide 8:30 Uhr Die Reporter berichten aus den Kreisen Steinburg und Dithmarschen, der Landschaft Stapelholm, von der Halbinsel Eiderstedt und der Hochseeinsel Helgoland - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 14.05.2024 | 12:00 Uhr