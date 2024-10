Stand: 21.10.2024 15:39 Uhr Brokstedt: Verstöße gegen das Waffenrecht

Nach Angaben der Polizei wurden gleich auf dem Teilemarkt in Brokstedt (Kreis Steinburg) an mehreren Ständen Teile angeboten, die nicht hätten angeboten werden dürfen, weil sie gegen das Waffenrecht verstießen. Die Beamten sprachen einige mündliche Verwarnungen aus und in vier Fällen wird gegen die Standbetreiber ein entsprechendes Verfahren eingeleitet. Um welche Waffen es sich gehandelt hat, dazu machte die Polizei keine Angaben. Laut Polizei ist es verboten, auf öffentlichen Veranstaltungen Waffen zu tragen oder zu verkaufen, ohne eine Genehmigung dafür zu haben. Das gelte auch für Messer mit einer Klingenlänge von mehr als zwölf Zentimetern. Der Veteranen-Teilemarkt in Brokstedt findet zweimal im Jahr statt, einmal im Frühjahr und einmal im Herbst

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Steinburg