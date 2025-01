Stand: 13.01.2025 08:59 Uhr Briefwahl beantragen ab jetzt in Kiel und Neumünster möglich

Für die Bundestagswahl am 23. Februar können in einigen Städten bereits die Briefwahlunterlagen beantragt werden. In Rendsburg (Kreis Rendsburg-Eckernförde) ist das schon seit Freitag (10.1.) möglich - ab Montag (13.1.) dann auch unter anderem in Kiel und Neumünster. Die Landeshauptstadt empfiehlt, die Unterlagen möglichst früh zu beantragen und dann zeitig abzustimmen. Die Briefwahlunterlagen werden allerdings erst im Februar verschickt, wenn die Kandidaten für die Wahl zugelassen sind.

Schlagwörter zu diesem Artikel Neumünster Kreis Rendsburg-Eckernförde Kiel