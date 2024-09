Stand: 05.09.2024 09:37 Uhr Brennendes Einfamilienhaus in Niendorf

In Niendorf an der Ostsee (Kreis Ostholstein) hat am Mittwochnachmittag ein Einfamilienhaus gebrannt. Nach ersten Erkenntnissen war das Feuer von einem E-Scooter in der Garage ausgegangen. Der Brand breitete sich dann auf das Obergeschoss aus. Der 29-jährige Bewohner und seine Lebensgefährtin konnten sich noch rechtzeitig in Sicherheit bringen. Beide blieben unverletzt. Die Feuerwehr konnte den Brand nach etwa einer Stunde löschen.

Die Polizei geht von einem technischen Defekt an dem Elektro-Scooter aus. Immer wieder entzünden sich Akkus von Scootern und E-Bikes. Die Feuerwehr warnt: Nicht selbst löschen, sondern umgehend den Notruf wählen.

