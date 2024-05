Stand: 06.05.2024 10:26 Uhr Brand in leerstehenden Einfamilienhaus Wesselburen

In der Nacht zu Sonnabend kam es in Wesselburen (Kreis Dithmarschen) aus bislang ungeklärten Gründen zu einem Brand in einem leerstehenden Einfamilienhaus. Laut Feuerwehr brach das Feuer im zweiten Stock des Hauses aus. Rund 80 Einsatzkräfte aus Wesselburen, Büsum, Reinsbüttel und Süderdeich halfen den Brand zu löschen. Die Polizei sperrte die L195 für drei Stunden.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Heide 8:30 Uhr Die Reporter berichten aus den Kreisen Steinburg und Dithmarschen, der Landschaft Stapelholm, von der Halbinsel Eiderstedt und der Hochseeinsel Helgoland - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 06.05.2024 | 08:30 Uhr