Klein Rönnau: 18 Jugendliche retten sich aus brennendem Haus Stand: 26.05.2024 15:52 Uhr In Klein Rönnau im Kreis Segeberg ist vergangene Nacht das Gebäude einer Jugendwohngruppe niedergebrannt. Laut Polizei liegt der Schaden bei etwa einer Million Euro. Die Jugendlichen blieben unverletzt.

Die Flammen hatten sich laut Feuerwehr gegen Mitternacht entzündet. Als das Feuer ausbrach, waren nach Angaben der Einsatzkräfte 18 Jugendliche in dem Gebäude in der Eutiner Straße in Klein Rönnau (Kreis Segeberg). Allen gelang es, sich ins Freie zu retten. Zuerst war die Feuerwehr von nur zehn Bewohnern ausgegangen. Die Jugendlichen wurden zunächst in der Feuerwache von Klein Rönnau untergebracht. Wo sie im Anschluss wohnen können, soll nach Angaben der Polizei heute im Laufe des Tages geklärt werden.

Brandursache liegt noch im Dunkeln

Was zu dem Brand in Klein Rönnau geführt hat, ist bisher unklar. Wie die Leitstelle mitteilte, waren rund 160 Feuerwehrleute von 17 Wehren im Einsatz. Sie brauchten von Mitternacht bis Sonntagvormittag, um die Flammen komplett zu löschen.

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Segeberg