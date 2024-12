Stand: 18.12.2024 16:45 Uhr Brand in Mehrfamilienhaus in Harrislee

In Harrislee (Kreis Schleswig-Flensburg) hat es am Mittwoch in einem Mehrfamilienhaus gebrannt. Nach Polizeiangaben wurde zunächst Großalarm ausgelöst, da das Ausmaß des Feuers zunächst unklar war. Der Brand im vierten Obergeschoss konnte jedoch schnell unter Kontrolle gebracht werden. Menschen wurden nicht verletzt. Die Feuerwehr rettete drei Katzen aus der betroffenen Wohnung. Die Brandursache und die Höhe des Schadens sind noch unklar.

