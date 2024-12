Stand: 06.12.2024 10:39 Uhr Brand in Kiel-Südfriedhof: Mehrfamilienhaus evakuiert

Wegen eines Kellerbrandes mussten in der Nacht zu Freitag mehrere Menschen ihre Wohnungen in einem Mehrfamilienhaus im Kieler Stadtteil Südfriedhof verlassen. Laut Feuerwehr sind die Einsatzkräfte um kurz nach 4 Uhr gerufen worden. Als sie an der Einsatzstelle eintrafen war das Treppenhaus des Gebäudes stark verraucht, weil im Keller Gegenstände in Flammen standen. Die Feuerwehr evakuierte mehrere Menschen, die vorübergehend in einem Bus der KVG unterkamen. Eine Person wurde vom Rettungsdient behandelt. Die Brandursache steht noch nicht fest.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Kiel 8:30 Uhr Die Reporter berichten aus Kiel, Neumünster, den Kreisen Plön und Rendsburg-Eckernförde - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 06.12.2024 | 08:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kiel