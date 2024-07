Stand: 03.07.2024 15:53 Uhr Brand auf dem Campingplatz in Gremersdorf

Auf dem Campingplatz in Gremersdorf in Ostholstein ist am Montagabend ein Wohnwagen in Flammen aufgegangen. Eine Frau wurde dabei laut Rettungsdienst vorsorglich ins Krankenhaus gebracht, nachdem sie offenbar zu viel Rauch eingeatmet hatte. Wie es zu dem Feuer kommen konnte, ist bisher noch unklar. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen, die Hinweise zur Ursache des Brandes geben können.

