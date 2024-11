Stand: 01.11.2024 16:45 Uhr Brand auf Bauernhof in Nordermeldorf - Tiere gerettet

In Nordermeldorf im Kreis Dithmarschen ist am Freitagvormittag auf einem Bauernhof ein Brand ausgebrochen. Zunächst brannte es im Stall, dann griff das Feuer auf das angrenzende Wohnhaus über. Die Rettungskräfte holten zunächst die Rinder aus dem Stall heraus und brachten sie auf einer Weide in Sicherheit. Keines der Tiere wurde im Feuer verletzt, wie die Rettungskräfte mitteilten. Gut 80 Kräfte waren auch am Freitagnachmittag noch vor Ort. Warum das Feuer ausbrach, ist noch unklar. Anwohnerinnen und Anwohner werden gebeten Fenster und Türen geschlossen zu halten.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Heide 16:30 Uhr Die Reporter berichten aus den Kreisen Steinburg und Dithmarschen, der Landschaft Stapelholm, von der Halbinsel Eiderstedt und der Hochseeinsel Helgoland - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 01.11.2024 | 16:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Dithmarschen