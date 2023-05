Stand: 30.04.2018 15:21 Uhr Kreis Plön: Perle an der Ostsee

Der Kreis Plön ist einer der am dünnsten besiedelten Kreise in Schleswig-Holstein. Etwas mehr als 128.000 Menschen wohnen auf einer Fläche von 1.083 Quadratkilometern. Die Wälder und das Hügelland, 80 Seen und vor allem seine fast 50 Kilometer lange Ostseeküste machen den Kreis für viele Touristen attraktiv. Laboe, Schönberg, Hohwacht und Heikendorf sind nur einige von vielen beliebten Urlaubs- und Ausflugszielen. Reizvoll liegen auch Orte wie Ascheberg und Dersau am Plöner See. Dieser und der Selenter See sind die beiden größten Binnengewässer Schleswig-Holsteins. Zu den wichtigsten Wirtschaftszweigen des Kreises gehören neben dem Tourismus auch die Landwirtschaft und die Dienstleistungsbranche. In der Spitzenforschung hat sich das Max-Planck-Institut für Evolutionsbiologie in Plön einen Namen gemacht. Die Kreisstadt ist mit fast 9.000 Einwohnern nicht die größte der vier Städte im Kreis. Preetz und Schwentinental haben mehr Einwohner, nur Lütjenburg weniger.

Ein Schloss mit bewegter Geschichte

Eines der Wahrzeichen der Region ist das Schloss Plön. Bereits im 12. Jahrhundert wurde von den Schaumburgern eine Burg auf dem damaligen Bischofsberg errichtet. Der heißt heute Schlossberg, und das prächtige Gebäude darauf hat eine wechselhafte Geschichte. Dazu beigetragen haben die Herzöge von Sonderburg-Plön, die Könige von Dänemark und Preußen sowie nicht zuletzt Vertreter der Weimarer Republik und des Nationalsozialismus. Für einige Zeit wurde die Burg auch als Gelehrtenschule genutzt. Nun dient sie als öffentliche Bildungsstätte für das Augenoptiker-Handwerk.

Plöns Arbeitnehmer sind mobil

Industrie ist in dem Kreis mit seinen fast 129.000 Einwohnern kaum vorhanden. Dies ist ein Grund dafür, dass deutlich weniger als die Hälfte der 45.000 Erwerbstätigen innerhalb des Kreisgebietes arbeiten. Viele pendeln in das benachbarte Kiel. Umgekehrt kommen viele Kieler zum Einkaufen in das Gewerbegebiet Ostseepark in Schwentinental.

Zahlen, Daten, Fakten

Sitz der Kreisverwaltung: Plön

Plön Adresse: Hamburger Straße 17-18, 24306 Plön

Hamburger Straße 17-18, 24306 Plön Telefon: (04522) 74 30

(04522) 74 30 Kfz-Kennzeichen: PLÖ

PLÖ Fläche: 1.083,20 km²

1.083,20 km² Einwohnerzahl (Dezember 2016): 128.703

128.703 Arbeitslosenquote (April 2018): 4,6 Prozent

4,6 Prozent Arbeitslosenzahl (April 2018): 3.011

3.011 Landrätin: Stephanie Ladwig (parteilos)

