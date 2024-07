Stand: 24.07.2024 09:09 Uhr Bombenentschärfung am Donnerstag in Kiel

Etwa 1.000 Menschen müssen am Donnerstag für eine Bombenentschärfung in Kiel ihre Häuser und Wohnungen verlassen. Betroffen sind nach Angaben der Polizei der Stadtteil Wellingdorf sowie ein kleiner Teil im Schwentinentaler Ortsteil Klausdorf. Die Entschärfung soll um 17 Uhr beginnen - bis dahin muss der Sicherheitsbereich geräumt sein. Die 250 kg schwere, amerikanische Fliegerbombe war bei Sondierungsarbeiten entdeckt worden. Wie lange es dauert, bis die Bombe unschädlich gemacht ist und wann die betroffenen Anwohner wieder zurück in ihre Häuser und Wohnungen dürfen, können die Experten nicht sagen.

