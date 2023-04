Börnsen: Ein Dorf blüht auf Sendedatum: 08.04.2023 19:30 Uhr Auf rund zwei Kilometern Feldweg hat Gärtner Stefan Polke sein Dorf Börnsen im Kreis Herzogtum Lauenburg bereits mit Blumen verschönert. Er hofft, damit auch andere zu motivieren, Schleswig-Holstein bunt zu pflanzen.

Bewaffnet mit Handkarren, Schaufel und Blumenzwiebeln zieht Stefan Polke einen Feldweg entlang. Hier und da hält er an, hebt Erde beiseite, drückt Knollen rein und setzt so nach und nach immer mehr bunte Tupfen entlang des ansonsten eher tristen Wegs. Farbe für das Auge, Nahrung für Insekten - das ist die Idee hinter der Aktion "Börsen blüht auf" des gelernten Gärtners.

Erst der Garten, dann das Dorf

Vor knapp zwei Jahren war sein eigener Garten voll. "Ich habe mir gedacht: Irgendwo muss es weitergehen", erinnert sich Polke. Nach einem Gespräch mit der Gemeinde gab es grünes Licht für seine Pflanzaktion. Mittlerweile bekommt er dafür auch blumige Unterstützung von Freunden und Bekannten. Polke hat eine Kiste für überschüssige Blumenzwiebeln oder verblühte Pflanzen aufgestellt. "Alle drei Tage ist da mindestens was drin", sagt Polke.

Mehr als 1.000 Blumenzwiebeln

"So, die setze ich jetzt mal hierhin, die brauchen viel Sonne und dürfen auch keine Grasnarbe haben, die müssen frei durch den Boden rauswachsen können", erklärt Polke mit einem Beutel Sommerblüher in der Hand. Auf zwei Kilometern hat er den Feldweg auf beiden Seiten bisher in seiner Freizeit verschönert, mehr als 1.000 Blumenzwiebeln gesetzt. Er hofft, damit auch andere zu motivieren und so etwas für ein bunteres Schleswig-Holstein tun.

