Stand: 11.12.2024 16:20 Uhr Blutkrebs: Typisierungsaktion in Flensburg

Am Sonntag (15.12) findet in Flensburg eine Typisierungsaktion für einen an Blutkrebs erkrankten Vater von vier Kindern statt. Von 15 bis 17 Uhr können sich Freiwillige in der Sporthalle der Schule Ramsharde registrieren, um als potenzielle Stammzellspender in Frage zu kommen. Wer teilnehmen möchte, sollte gesund, zwischen 17 und 55 Jahre alt sein und ein Smartphone mitbringen.

