Stand: 26.09.2024 16:25 Uhr Blauzungenkrankheit: Tiere auf Sylt weiterhin betroffen

Auf Sylt (Kreis Nordfriesland)erkranken weiter Rinder und Schafe an der Blauzungenkrankheit. Einige Deiche sind auch auf der Insel bereits gesperrt. Ebenso sind die Tiere der Wanderschaf-Herde gefährdet, sie sind im Moment in der Braderuper Heide. Der Landschaftszweckverband Sylt bittet darum, Abstand zu den Tieren zu halten, bereits erkrankte Tiere sollen nicht weiter gestresst werden. Die erkrankten Schafe können nur langsam fressen und müssen unbedingt ungestört bleiben. Spaziergänger sollen weiträumig um die Herde herumgehen und vor allem Hunde an der Leine halten.

Weitere Informationen Blauzungenkrankheit in SH breitet sich aus: Deiche werden gesperrt Der Landesbetrieb für Küstenschutz will einzelne Abschnitte für Radfahrer und Fußgänger dicht machen, um geschwächte Tiere zu schonen. mehr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Nordfriesland Sylt