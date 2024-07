Stand: 19.07.2024 11:04 Uhr Blaubeer-Saison in SH hat begonnen

Wegen des milden Wetters hat die Blaubeer-Saison in Schleswig-Holstein früher begonnen als üblich. "Wir sind schon seit zehn Tagen am Ernten", sagt Landwirt Klaus Albersmeier aus Stocksee im Kreis Segeberg. Dies habe jedoch zu Personalproblemen geführt, da zu dem Zeitpunkt noch keine Ferien waren. Schüler und Studenten als Saisonarbeitskräfte hätten demnach gefehlt. "Die Arbeitskräfte sind knapp und schwer verfügbar", so Albersmeier. Mit dem Ferienbeginn hofft er, dass sich das nun ändert. Im Vergeich zum Vorjahr sind die Preise für Blaubeeren kaum gestiegen, erzählt der Beerenobstberater in Schleswig-Holstein.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 19.07.2024 | 08:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Segeberg