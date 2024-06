Stand: 13.06.2024 09:59 Uhr Bezirkskonferenz der IG Metall Küste im Maritim Seehotel

In Timmendorfer Strand (Kreis Ostholstein) treffen sich heute und am Freitag etwa 250 Vertreter der Metall- und Elektroindustrie aus dem gesamten Norden. Die Gewerkschaft IG Metall Küste will im Maritim Seehotel unter anderem die nächste Tarifrunde vorbereiten, die im Herbst startet. "Wir müssen die Gesellschaft zusammenhalten. Wir brauchen soziale Gerechtigkeit und deshalb kommen wir hier in Timmendorf auch zusammen", erklärt der Bezirksleiter der IG Metall Küste Daniel Friedrich. Jetzt gehe es darum, die Aktivitäten für die nächsten Wochen und Monate zu besprechen. Das sei auch der Grundstein für die Tarifrunde der Metall- und Elektroindustrie.

