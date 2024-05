Stand: 03.05.2024 10:21 Uhr Betroffenheit nach Farbattacke auf Synagoge in Bad Segeberg

Die jüdischen Gemeinden im Land sind nach einer Farbattacke auf das Synagogen-Denkmal in Bad Segeberg (Kreis Segeberg) entsetzt. Dort hatten Unbekannte am vergangenen Wochenende eine Tafel mit einer pro-palästinensischen Parole beschmiert.

Walter Blender, Vorsitzender der jüdischen Gemeinden in Schleswig-Holstein sagt: "Man würde eher meinen, dass man das an eine jüdische Gemeinde direkt aufträgt. Aber an ein Denkmal, für alle verstorbenen, ermordeten Juden aus dem Bereich Bad Segeberg und Umgebung von vor über 80 Jahren - das haben wir überhaupt gar nicht verstanden." Der Staatsschutz ermittelt.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Norderstedt 8:30 Uhr Die Reporter berichten aus Südholstein sowie den Kreisen Pinneberg, Segeberg und Stormarn - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 03.05.2024 | 08:30 Uhr