Betriebshöfe sind auf die kalte Jahreszeit vorbereitet

Die Mitarbeitenden der Betriebshöfe in der Region haben den Sommer genutzt, um sich auf den Winter vorzubereiten. In Kiel, Neumünster und Eckernförde (Kreis Rendsburg-Eckernförde) haben sie nach eigenen Angaben zum Beispiel alle Räum- und Streufahrzeuge überprüft und instand gesetzt. Auch die Salzlager sind nach Angaben der Städte gefüllt: In Rendsburg hält die Stadt 300 Tonnen Salz bereit, in Neumünster sind es 800 Tonnen und in Kiel 2.000 Tonnen.

Frühes Einkaufen lohne sich da, sagte ein Sprecher der Stadt Neumünster. Im Sommer sei das Salz deutlich günstiger als direkt vor dem Winter. Und auch die Personalplanungen laufen. Die Stadt Eckernförde hat ihre Mitarbeitenden nach eigenen Angaben im Sommer für den Winterdienst geschult. In Rendsburg beginnt der Bereitschaftsdienst Mitte November. Bei Schneefall und Glätte rücken die Mitarbeiter dann aus, um Straßen sowie Rad- und Gehwege von Schnee und Eis zu befreien.

