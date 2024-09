Stand: 02.09.2024 09:27 Uhr Besucherrekord beim Timmendorfer Beachvolleyballfest

Mit Besucherrekorden ist das Beachvolleyballfest in Timmendorfer Strand (Kreis Ostholstein) Sonntag beendet worden. Die Deutsche Meisterschaft an der Seebrücke gewannen bei den Frauen Svenja Müller und Cinja Tillmann, bei den Männer siegten Nils Ehlers und Clemens Wickler. Besonders gefeiert wurde die Silbermedalliengewinnerin: Laura Ludwig hat in Timmendorfer Strand ihre langjährige Beachvolleyballkarriere beendet und wurde mit Sprechgesängen und Applaus aus der Arena verabschiedet.

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Ostholstein