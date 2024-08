Stand: 28.08.2024 08:42 Uhr Berufungsprozess wegen Darstellungen sexualisierter Gewalt

Der Mann war im April vor dem Amtsgericht Itzehoe (Kreis Steinburg) zu einer Freiheitsstrafe von zwei Jahren und vier Monaten ohne Bewährung verurteilt worden.

Besitz Hunderttausender Dateien

Ihm war der Besitz von Inhalten, die sexualisierte Gewalt gegen Kinder darstellen, in zwei Fällen vorgeworfen worden: Im ersten ging es um 238.000 und im zweiten Fall um 146.000 Inhalte. Wie ein Sprecher des Gerichts erklärte, greift der Itzehoer mit der Berufung lediglich die verhängte Strafe an. Mit dem Berufungsurteil wird in wenigen Stunden gerechnet.

