Stand: 10.09.2024 08:51 Uhr Benefizkonzert für Restaurierung der Stellwagen-Orgel in Lübeck

Das Europäische Hanse-Ensemble gibt am 24. September ein Benefizkonzert zugunsten der Restaurierung der Stellwagen-Orgel in der Lübecker Jakobi-Kirche. Auf dem Programm stehen Werke von Weckmann, Bernhard und Albert. Die über 500 Jahre alte Orgel gilt als kulturell wertvolles Instrument, doch die Orgelpfeifen sind durch Korrosion stark gefährdet. Das Konzert beginnt um 19 Uhr, die Erlöse fließen in die dringend notwendige Restaurierung.

