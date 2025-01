Belgische Marine übernimmt Kommando über wichtigen NATO-Verband Stand: 10.01.2025 13:26 Uhr Am Freitagvormittag hat am Marinestützpunkt Kiel-Wik Commander Erik Kockx aus Belgien die Führung des SNMG1 übernommen. Der Ständige Marineverband läuft am Sonnabend aus und soll Infrastruktur auf dem Meeresgrund überwachen.

Erik Kockx aus Belgien führt ab jetzt den Ständigen Marineverband der Nato SNMG1 (Standing NATO Maritime Group 1) an. Am Freitagvormittag wurde am Marinestützpunkt Kiel-Wik die Führung übergeben. Zuvor hatte Fregattenkapitän Beata Król von der Deutschen Marine diese Position innegehabt.

Sonnabend geht es los - ohne deutsches Führungsschiff

Mit der Personalie bekommt der Verband auch ein neues Führungsschiff. Der Tender "Werra" mit Heimathafen in Kiel wird abgelöst durch die "HNLMS Luymes" aus den Niederlanden. Dem Deutschen Minenjagdboot "Weilheim" folgt das Minenjagdboot "Datteln". Bereits am Sonnabend wird der neu zusammengestellte Verband auslaufen. Der Ständige Marineverband ist vor allem für Kontrolle und Schutz strategisch wichtiger Seewege im Nordatlantik, Nord- und Ostsee zuständig.

Schiffe anderer NATO-Länder stoßen auf See zu Verband

Eigentlich plante die NATO diesmal ihre Schiffe in die englische Nordsee zu schicken. Jetzt werden sie nach Angaben Kockxs in die Ostsee fahren. Dabei werden zwei Minenjagdschiffe aus Deutschland und aus den Niederlanden aus Kiel in See stechen. In den kommenden Tagen und Wochen werden weitere Schiffe aus anderen NATO-Ländern dazukommen. Die Nato wolle auf der Mission Präsenz im Ostsee-Raum zeigen, so Kockx.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 10.01.2025 | 14:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Deutsche Marine Kiel Bundeswehr