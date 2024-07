Stand: 05.07.2024 16:22 Uhr Begräbniswald in Elmshorn bietet neue Form der Bestattung an

In Elmshorn (Kreis Pinneberg) bietet der erste Begräbniswald in Deutschland eine sogenannten Reerdigung an. Dabei handelt es sich um eine neue und bisher noch eher unbekannte Form der Beisetzung von Toten. Die Verstorbenen werden dabei in einem sargähnlichen Edelstahl-Kokon auf Stroh und Humus gebettet. Innerhalb von 40 Tagen wird aus dem Leichnam dann Erde. Schleswig-Holstein war bundesweit das erste Land, in dem diese Art der Beisetzung erlaubt wurde.

Reerdigungs-Beisetzungen auf klassischen Friedhöfen sind bisher in Barmstedt im Kreis Pinneberg und in Bad Oldesloe im Kreis Stormarn möglich.

