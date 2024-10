Stand: 24.10.2024 09:50 Uhr Bauunternehmen in Südholstein hoffen auf Bürokratieabbau

Wirtschaftsminister Claus Ruhe Madsen (CDU) will in betroffenen Unternehmen über Bürokratieabbau im Baugewerbe informieren. Gemeinsam mit dem Hauptgeschäftsführer des schleswig-holsteinischen Baugewerbeverbands, Georg Schareck, besucht er drei Betriebe in Ahrensburg (Kreis Stormarn) und Pinneberg. Die Unternehmen müssen zahlreichen Berichtspflichten nachkommen, wodurch ihnen laut Baugewerbeverband Schleswig-Holstein jährlich Kosten in Höhe von 25 Prozent ihres Umsatzes entstehen. Unternehmer Christoph Petersen aus Ahrensburg schlägt zur Entlastung beispielsweise vor, Intervalle für vorgeschriebene Schulungen zu verlängern.

