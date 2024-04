Stand: 26.04.2024 09:58 Uhr Baustellen und Verkehrsbehinderungen auf A23 und B206

Autofahrer in Südholstein müssen sich am Wochenende auf Probleme und Umwege einstellen – die A23 bei Tornesch (Kreis Pinneberg) in Richtung Heide (Kreis Dithmarschen) und auch die B206 in Bad Segeberg sind betroffen. Die A23 bekommt in Fahrtrichtung Heide nach Angaben der zuständigen Autobahn GmbH eine neue Fahrbahndecke. Die Sperrung zwischen Tornesch und Elmshorn beginnt am Freitagabend um 21 Uhr und dauert bis Montagfrüh um 5 Uhr.

In Bad Segeberg laufen bereits seit mehreren Wochen die Sanierungsarbeiten an der B206 in Richtung Lübeck. Von Freitag bis Montag stehen die Arbeiten im letzten Bauabschnitt im Bereich der Kreuzung Bahnhofstraße an. Laut Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr ist deshalb nur eine Spur für beide Richtungen frei.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 26.04.2024 | 08:30 Uhr