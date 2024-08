Stand: 26.08.2024 09:51 Uhr Baustelle am A7-Grenzübergang Ellund

Bis Ende November laufen Bauarbeiten auf der A7 vor dem Grenzübergang Ellund (Kreis Schleswig-Flensburg). Auf der dänischen Seite wurde bereits damit begonnen, so dass es zu Staus zum Bettenwechsel am Sonnabend kam. Heute starten vorbereitende Arbeiten nun auch auf der deutschen Seite. Vom 1. September an wird der Verkehr Richtung Süden über den Rastplatz Ellund geleitet. Ab Mitte September ist die Abfahrt Flensburg-Harrislee für aus Dänemark kommende Fahrzeuge gesperrt. Dann fließt der Verkehr für zwei Monate auf den fünf Kilometern vor der Grenze außerdem einspurig.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Flensburg 8:30 Uhr Die Reporter berichten von den nordfriesischen Inseln und Halligen, der Marsch, der Geest bis über das östliche Hügelland mit seinen Fjorden - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 26.08.2024 | 08:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Flensburg Kreis Schleswig-Flensburg