Baum abgerutscht: B209 bei Lauenburg vermutlich am Abend frei Stand: 16.02.2024 10:20 Uhr Die B209 zwischen Lauenburg und Hohnstorf bleibt voraussichtlich bis zum Abend gesperrt. Der Grund: Eine große Eiche war am Mittwoch kurz vor der Elbbrücke auf die Bundesstraße gestürzt.

Nach dem Hangrutsch in Lauenburg (Kreis Herzogtum Lauenburg) ist die Bundesstraße 209 zwischen Lauenburg und Hohnstorf auch heute weiterhin voll gesperrt. Die Strecke ist die Verbindung von der B5 über die Elbbrücke von und nach Niedersachsen. Ein 220 Tonnen schwerer Baukran und ein Baumkletterer räumen seit Donnerstagabend die Straße frei und schütten den Hang wieder auf. Die Arbeiten werden noch bis heute Abend andauern. Danach soll die B209 auch wieder, ein- oder zweispurig, für den Verkehr freigegeben werden.

Hang muss gesichert werden

Am Mittwoch war eine große Eiche kurz vor der Elbbrücke auf die B209 gestürzt. Die Feuerwehr konnte die Eiche am Mittwochabend entfernen. Um den Hang zu sichern wurden daraufhin mehrere Bäume gefällt. Zwischenzeitlich hatte die Stadt über eine mögliche Sprengnung nachgedacht. Das sollte dabei helfen den Hang zu stabilisieren. Am Donnerstagabend entschied sich der Bauamtsleiter mit seinem Team aber gegen eine Sprengung.

Lkw sollen über Geesthacht fahren

Die Elbbrücke ist für Autos gesperrt, die von Niedersachsen aus nach Schleswig-Holstein wollen. In die andere Richtung werden Fahrzeuge durch die Innenstadt über die Brücke geleitet. Lastwagen müssen über die Elbbrücke in Geesthacht ausweichen. Wie es auf den Straßen im Norden aktuell aussieht, darüber informiert die Verkehrsseite des NDR.

