Bauernproteste: Erste Trecker-Konvois auf dem Weg nach Kiel Stand: 12.01.2024 10:37 Uhr Aus allen Teilen Schleswig-Holsteins machen sich seit dem Morgen Landwirte bei einer Sternfahrt auf, um mit ihren Treckern nach Kiel zu fahren. Am Mittag ist eine Demo auf dem Exerzierplatz geplant. 1.500 Teilnehmende werden erwartet.

Unter anderem sind derzeit laut Polizei etwa 700 Traktoren aus dem Kreis Rendsburg-Eckernförde auf dem Weg nach Kiel - sie sind in Gettorf und Rendsburg gestartet. Auch aus Lütjenburg und Plön (beide Kreis Plön) sind erste Konvois auf dem Weg, teilte die Polizei auf dem Kurznachrichtendienst X mit. Der Protest richtet sich gegen die Bundesregierung - vor allem ihre Agrarpolitik.

Verkehrsprobleme B76, B404 und B502 am Vormittag erwartet

Insgesamt sind 16 Konvois in Richtung Landeshauptstadt angemeldet worden. Die Polizei hat angekündigt, die größeren Kolonnen zu begleiten. Auf allen Bundesstraßen Richtung Landeshauptstadt ist mit Verkehrsbehinderungen rechnen: B76, B404 und B502. Vor dem Landeshaus haben sich zudem bereits etwa 20 Traktoren versammelt, weitere Traktoren sind im Stadtgebiet unterwegs.

Verkehrsproblem in der Innenstadt durch die Demo

Die Landwirtinnen und Landwirte treffen sich am Vormittag mit ihren Traktoren zunächst am Kieler Holstein Stadion. Ab 11 Uhr fährt die Kolonne auf ihrer Protestfahrt durch die Stadt, zunächst über die Projensdorfer Straße, Elendsredder und Mercatorstraße in Richtung Kiellinie. Von dort aus soll es vorbei am Landeshaus zum Exerzierplatz und Wilhelmplatz gehen.

Dort findet um 13 Uhr die große Kundgebung der Landwirte statt. Bauernverband sowie Land schafft Verbindung hatten dazu aufgerufen. Dafür wurden beide großen Plätze bereits seit 6 Uhr gesperrt. Auch der an der Straße Exerzierplatz zwischen Damm- und Rathausstraße muss der Parkstreifen frei gehalten werden. Zwei Stunden soll die Kundgebung in etwa dauern. Die Polizei rechnet im gesamten Stadtgebiet mit Verkehrsproblemen bis in den Nachmittag. Die Kieler Verkehrsgesellschaft kündigte bereits an, dass es auch im städtischen Busverkehr zu Verzögerungen oder Ausfällen kommen kann.

Zentrale Kundgebung auf dem Exerzierplatz in Kiel

Auch Logistikunternehmen, die Dehoga und Handwerksbetriebe wurden aufgerufen, sich an den Protesten zu beteiligen. Angemeldet als Redner bei der Demonstration sind unter anderem der Präsident des Bauernverbands in Schleswig-Holstein, Klaus-Peter Lucht und Schleswig-Holsteins Landwirtschaftsministerin Werner Schwarz (CDU). Die Stadt rechnet mit etwa 1.500 Teilnehmenden und 1.000 Traktoren.

Schlagwörter zu diesem Artikel Landwirtschaft Kiel