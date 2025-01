Stand: 24.01.2025 13:58 Uhr "Bauen, Wohnen und Lifestyle": Messe in Flensburg startet

In der GP Joule Arena in Flensburg dreht sich ab Freitag wieder alles um die Themen "Bauen, Wohnen und Lifestyle". Die gleichnamige Messe biete eine Plattform für Innovationen, Trends und Inspirationen, heißt es von den Organisatoren. Mehr als 150 Aussteller präsentieren bis Sonntag ihre neuen Produkte und Dienstleistungen in verschiedenen Kategorien, wie zum Beispiel Renovierung, Interieur und Genuss. Die Messe ist von 10 bis 17 Uhr geöffnet.

