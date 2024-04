Stand: 04.04.2024 17:11 Uhr Bauboom in Ladelund: Mehr als 70 Bewerber wollen dort bauen

In vielen Orten in Schleswig-Holstein wird beklagt, dass der Bauwirtschaft seit dem Anstieg der Kreditzinsen die Aufträge wegbrechen. Im nordfriesischen Ladelund wird dagegen das Neubaugebiet "Auf den Toften" mit 41 Baugrundstücken geplant. Es gibt bereits mehr als 70 Bewerber, überwiegend aus der Region. Die Gemeinde überlegt jetzt sogar, ein weiteres Baugebiet auszuweisen.

Ladelunds Bürgermeister Lutz Martensen (CDU) begründete den Andrang mit der guten Anbindung in jeden größeren Ort. "Und wir liegen zwischen Nord- und Ostsee an der dänischen Grenze, also alle Wege sind offen, um überall hinzukommen", so Martensen.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Flensburg 16:30 Uhr Die Reporter berichten von den nordfriesischen Inseln und Halligen, der Marsch, der Geest bis über das östliche Hügelland mit seinen Fjorden - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 04.04.2024 | 16:30 Uhr