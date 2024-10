Stand: 15.10.2024 10:15 Uhr Bauarbeiten auf B202 zwischen Erfde und Friedrichsholm dauern länger

Die Bauarbeiten an der Bundesstraße 202 zwischen Erfde (Kreis Schleswig-Flensburg) und Friedrichsholm (Kreis Rendsburg-Eckernförde) verzögern sich. Nach Angaben des zuständigen Landesbetriebes Straßenbau und Verkehr ist dafür das schlechte Wetter in den vergangenen Wochen verantwortlich. Aufgrund des moorigen Untergrundes sei es notwendig, in den neuen Asphalt eine spezielle Bewehrungsmatte einzubauen, hieß es in einer Mitteilung. Diese müsse auf einer Länge von rund zwei Kilometern mit dem Asphalt verklebt werden. Der ausgiebige Regen habe diese Arbeiten verzögert, so dass sie voraussichtlich erst am 25. Oktober beendet werden können.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Heide 8:30 Uhr Die Reporter berichten aus den Kreisen Steinburg und Dithmarschen, der Landschaft Stapelholm, von der Halbinsel Eiderstedt und der Hochseeinsel Helgoland - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 15.10.2024 | 08:30 Uhr