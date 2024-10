Stand: 21.10.2024 09:48 Uhr Bauarbeiten auf A1: Autobahnauffahrten in Höhe Sereetz gesperrt

Bis Dienstagabend ist die Autobahnauffahrt Sereetz (Kreis Ostholstein) in Richtung Fehmarn gesperrt. Die Auffahrt Sereetz in Richtung Lübeck ist dann von Mittwoch bis Donnerstag nicht befahrbar. Umleitungen sind ausgeschildert. Die Ausfahrt an den Autobahnabfahrten Sereetz ist in beiden Richtungen nach Angaben der Autobahn GmbH weiterhin möglich.

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Ostholstein