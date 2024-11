Stand: 13.11.2024 16:35 Uhr Ende der Anlaufstelle für Demokratieförderung in Bargteheide

Eine zentrale Anlaufstelle rund um das Thema Demokratieförderung wird es zukünftig in Bargteheide (Kreis Stormarn) nicht mehr geben. Bereits im Juni hatten sich die Kommunalpolitikerinnen und -politiker gegen die Weiterführung entschieden. Ein Grund waren laut der Hauptausschussvorsitzenden Cornelia Harmuth (CDU) die sehr hohen Personalkosten. "Die haben fast die Hälfte der Fördermittel in Anspruch genommen. Und da hat man gesagt, es kommt zu wenig Geld für die Projekte unten raus und deswegen hat man entschieden, das Projekt auslaufen zu lassen."

Einzelne Projekte soll es dennoch geben

Trotzdem soll es in Bargteheide weiterhin die Möglichkeit geben, Projekte zur Demokratieförderung zu unterstützen. In welcher Weise das ab 2025 dann funktionieren soll, darüber will der Hauptausschuss in seiner Sitzung am Mittwochabend abstimmen. Bislang gab es neben der zentralen Anlaufstelle noch 60 Projekte wie Vortragsreihen an Schulen und Kindergärten. Der Bund hatte die Projekte gefördert.

