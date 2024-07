Stand: 22.07.2024 12:12 Uhr Banner weisen auf Lebensgefahr auf dem Syltdamm hin

Weil Fußgänger oder Radfahrer immer wieder versuchen, trotz Verbot und Lebensgefahr auf dem Bahndamm direkt neben den Zuggleisen vom Festland nach Sylt zu kommen, hat die Bundespolizei jetzt Banner aufgestellt. Vor allem in der Ferienzeit seien dort oft Menschen unterwegs, heißt es von der Polizei. In der Vergangenheit kam es immer wieder zu Polizeieinsätzen aufgrund der illegalen Ausflüge. Verspätungen und Zugausfälle waren die Folge. Viele Menschen ignorierten laut Bundespolizei die bereits installierten Gatter. Daher weisen jetzt große Banner auf beiden Seiten des Syltdamms (Kreis Nordfriesland) auf die Lebensgefahr hin, in die sich Menschen dort begeben.

