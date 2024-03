Bahnstreik: So fahren die Züge in Schleswig-Holstein am Dienstag Stand: 11.03.2024 12:22 Uhr Ab Dienstagmorgen um 2 Uhr wollen die Mitglieder der Lokführergewerkschaft GDL die Arbeit für 24 Stunden niederlegen. Im Güterverkehr soll der Streik bereits heute um 18 Uhr beginnen. Die Bahn hatte zuvor eine Frist für eine neues Angebot verstreichen lassen.

Die Deutsche Bahn spricht von einer Zumutung für Reisende und hält den kurzfristigen, sechsten Streik der GDL für unverhältnismäßig. Auch die Einschränkungen im Güterverkehr seien nicht zu rechtfertigen. Deswegen geht die Deutsche Bahn jetzt mit einem Eilantrag beim Arbeitsgericht Frankfurt gegen den Streik der GDL vor.

Die Bahn teilte mit: Alle Fahrgäste, die ihre für Dienstag (12. März 2024) geplante Reise aufgrund des Streiks der GDL verschieben möchten, können ihr Ticket zu einem früheren oder späteren Zeitpunkt nutzen. Die Zugbindung ist aufgehoben. Daneben gelten laut Bahn die Tickets für die Fahrt zum ursprünglichen Zielort auch mit einer geänderten Streckenführung. Zudem haben Fahrgäste im Fernverkehr im Rahmen einer Sonderkulanz auch die Möglichkeit, ihre Reise vorzuverlegen und ab sofort zu fahren.

So sieht der Notfahrplan für die Strecken im Einzelnen aus

RE 6 (Westerland – Hamburg-Altona): Aufgrund von Bauarbeiten kommt es zu Ausfällen zwischen Husum und Westerland(Sylt). Als Ersatz verkehren voraussichtlich Züge zwischen Husum und Morsum, sowie Busse zwischen Morsum und Westerland(Sylt).

Aufgrund von Bauarbeiten kommt es zu Ausfällen zwischen Husum und Westerland(Sylt). Als Ersatz verkehren voraussichtlich Züge zwischen Husum und Morsum, sowie Busse zwischen Morsum und Westerland(Sylt). Die Linien RE7 und RE70 zwischen Hamburg, Neumünster und Kiel sollen nach Angaben der Bahn im Zweistundentakt fahren. Zwischen Neumünster und Flensburg fahren die Züge laut Bahn voraussichtlich im Dreistundentakt. In Neumünster müssen die Reisenden umsteigen.

sollen nach Angaben der Bahn im Zweistundentakt fahren. fahren die Züge laut Bahn voraussichtlich im Dreistundentakt. In Neumünster müssen die Reisenden umsteigen. Der RE8 und der RE80 zwischen Lübeck und Hamburg sollen im Stundentakt fahren.

sollen im Stundentakt fahren. Die Regionalbahn 81 von Bad Oldesloe nach Hamburg soll alle zwei Stunden bedient werden. Der bereits bestehende Ersatzverkehr mit Bussen aufgrund von Baumaßnahmen ist von den Streikmaßnahmen nicht betroffen.

soll alle zwei Stunden bedient werden. Der bereits bestehende Ersatzverkehr mit Bussen aufgrund von Baumaßnahmen ist von den Streikmaßnahmen nicht betroffen. Die Züge der RB62 zwischen Heide und Itzehoe fallen voraussichtlich aus.

fallen voraussichtlich aus. Die Züge der RB85 von Lübeck nach Neustadt fallen voraussichtlich aus.

fallen voraussichtlich aus. Die X85 von Puttgarden nach Lübeck ist nicht vom Streik betroffen.

Die Bahn versucht einen Ersatzverkehr mit Bussen einzurichten, könne dies aufgrund der Kurzfristigkeit des Streiks aber nicht garantieren.

Die Nordbahn wird nicht bestreikt und plant, die Zugfahrten auf ihren Strecken regulär durchzuführen, gleiches gilt für die AKN und Erixx.

Allerdings können auch Züge dieser Anbieter verspätet sein oder ausfallen - wenn zum Beispiel Stellwerke der Bahn bestreikt werden. Die Bahn will die Informationen zur Infrastrukur regelmäßig aktualisieren und bittet die Fahrgäste vor Fahrtbeginn die Verbindung nochmal zu überprüfen. Darüber hinaus hat die DB eine kostenlose Sonderhotline unter 08000 99 66 33 eingerichtet.

GDL fordert neues Angebot

Die GDL hatte das letzte Angebot der Bahn ausgeschlagen und ein neues Entgegenkommen gefordert, dann würde auf erneute Streiks verzichtet. Die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer fordert nach wie vor eine 35-Stunden-Woche bei vollem Lohnausgleich für Schichtarbeit. Derzeit werden 38 Stunden gearbeitet. Die GDL hatte sogenannte Wellenstreiks angekündigt, will also ohne eine üblichen Vorlaufzeit von 48 Stunden streiken. Für die Bahn wird es so schwieriger zu reagieren und einen Notfahrplan aufzustellen. Die Bahn hält die Streikmaßnahmen für unverhältnismäßig und hat deswegen einen Eil-Antrag vor Gericht gestellt, um gegen den anstehenden Streik vorzugehen.

