Stand: 14.03.2024 10:04 Uhr Bahnstrecke zwischen Husum und St. Peter-Ording bald frei

Die Bahnstrecke zwischen Husum und St. Peter-Ording (beide Kreis Nordfriesland) wird am 1. April wieder für den Verkehr freigegeben. Das teilte eine Sprecherin der Bahn auf Nachfrage von NDR Schleswig-Holstein mit. Auf der Strecke wurden in Heide, Husum und Tönning Oberleitungsinseln eingerichtet. Diese kurzen elektrifizierten Abschnitte dienen zum Aufladen für Akku-Züge während der Fahrt. Der Großteil der Arbeiten sei abgeschlossen, so die Bahn-Sprecherin.

