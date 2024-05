Stand: 18.05.2024 12:24 Uhr Bahnhofsbrücke Lübeck: Verkehrseinschränkungen am Sonnabend

In Lübeck steht die Sanierung der zentralen Bahnhofsbrücke kurz vor dem Abschluss. Dafür werden am Sonnabendvormittag die zwei bisher getrennten Brückenhälften zusammengeschoben. Deshalb kann es in dem Bereich für einige Stunden Verkehrseinschränkungen geben. Laut Bürgermeister Jan Lindenau (SPD) ist die Brücke bei der Sanierung erweitert worden, sodass sie mehr Fahrspuren haben wird als die alte Brücke. Nach Angaben der Stadt kostet die Instandsetzung insgesamt rund 36 Millionen Euro.

