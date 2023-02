Bahn Kiel-Eckernförde: Züge fallen aus Stand: 27.02.2023 07:09 Uhr Noch bis morgen müssen Bahnreisende auf verschiedenen Strecken mit zahlreichen Zugausfällen rechnen. Betroffen sind die Strecken Kiel-Eckernförde, Hamburg-Westerland und Hamburg-Itzehoe. Grund sind Bauarbeiten.

Bahnpendlerinnen und -pendler brauchen seit Sonntag auf einigen Strecken in Schleswig-Holstein wieder viel Geduld. Insbesondere gilt das für Verbindungen an der Ost- und an der Westküste. Da am Kieler Hauptbahnhof gebaut wird, fallen Sonntag bis Dienstag tagsüber viele Züge auf der Strecke zwischen Kiel und Eckernförde aus. Betroffen ist die Bahnlinie RE72, sie wird durch Busse ersetzt. Die Bauarbeiten laufen jeweils zwischen 7.30 Uhr und 19.45 Uhr.

Beeinträchtigungen auf den Strecken Hamburg-Westerland und Hamburg-Itzehoe

Auch auf der Strecke zwischen Hamburg und Westerland auf Sylt brauchen Bahnreisende erneut gute Nerven: Sonntag- und Montagabend ab jeweils 20.30 Uhr fallen Verbindungen aus, auch hier laufen Bauarbeiten. Aktuelle Informationen der Bahn erhalten Fahrgäste auf der Internetseite der Deutschen Bahn.

Schlagwörter zu diesem Artikel Bahnverkehr Öffentlicher Nahverkehr