Stand: 13.03.2024 15:58 Uhr Bäderregelung: Auf Föhr und Amrum wieder sonntags einkaufen

Ab Sonntag kann auf Föhr und Amrum (Kreis Nordfriesland) wieder am letzten Tag der Woche eingekauft werden. Ab dem 17. März tritt die Bäderregelung für 95 Städte und Gemeinden in Schleswig-Holstein in Kraft. Bis 31. Oktober dürfen die Geschäfte dann an Sonn- und Feiertagen von 11 bis 19 Uhr geöffnet haben. Die Bäderregelung ist ein "kann" und kein "muss" - wer also shoppen gehen möchte, sollte sich im Internet erkundigen, ob die Geschäfte aufhaben.

