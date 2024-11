Stand: 29.11.2024 10:12 Uhr Bad Segeberg: Sicherheitsgefühl soll gestärkt werden

Die Stadt Bad Segeberg möchte das Sicherheitsgefühl von Bürgerinnen und Bürger stärken. Hintergrund sind die Ergebnisse einer Umfrage, die am Donnerstag im Haupt- und Finanzausschuss vorgestellt wurden. Rund 400 Menschen hatten sich an der Umfrage beteiligt und Angaben zu ihrem Sicherheitsgefühl in der Stadt gemacht. Als Schwerpunkte lassen sich laut Bürgermeister Toni Köppen unter anderem die Themen Beleuchtung, dunkle Räume und Angsträume identifizieren, ebenso wie ein Unsicherheitsgefühl an bestimmten Orten vor dem Hintergrund von Kriminalität, Drogenkonflikten oder Diebstählen.

Überrascht war der Bürgermeister von dem Ergebnis, dass sich Menschen schlecht über bestehende Sicherheitsmaßnahmen und Themen des Zivilschutzes informiert fühlen. "Ich denke, wir müssen aufzeigen, in welchen Bereichen wir tatsächlich schon sehr viel tun, sowohl wir als Stadt, als auch die Polizei. Denn da passiert eine ganze Menge und ich denke, das ist nicht durchgedrungen", sagt Köppen. Es sei außerdem wichtig, dass Ergebnisse aus der Umfrage für die Menschen sichtbar werden. Eine klare Kommunikation soll deshalb nun auch Teil des nächsten Schrittes sein, bei dem aus den Erkenntnissen der Umfrage weitere Maßnahmen erarbeitet und umgesetzt werden, so Köppen.

