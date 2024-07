Stand: 19.07.2024 08:47 Uhr Bad Schwartau: Mann auf Baustelle verschüttet

In Bad Schwartau (Kreis Ostholstein) ist ein Mann bei Kellerarbeiten auf einer privaten Baustelle verschüttet worden. Nach Angaben der Polizei-Leitstelle befand er sich eineinhalb Stunden in einer Notlage, bis er schließlich befreit werden konnte. Bei den Arbeiten hatte sich aus bisher ungeklärter Ursache die Absicherung des Mannes gelöst. Er steckte bis zu der Hüfte in der Erde. Die Rettung war schwierig, weil das Erdreich erst abgestützt werden musste. Der Mann wurde leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht.

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Ostholstein